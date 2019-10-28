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Lastik bot içinde 41'i çocuk, 71 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 09:11 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 41'i çocuk olmak üzere toplam 71 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 41'i çocuk olmak üzere toplam 71 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi ve Baba Burnu açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Operasyonda durdurulan harekat halindeki iki ayrı lastik bot içinde 41'i çocuk, 14'ü kadın ve 16'sı erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 71 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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