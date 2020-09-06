Lastik botla barajda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Malatya’da Karakaya Baraj Gölü’nde bozulan lastik botlarıyla mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, feribot iskelesinden baraja açılan 2 kişinin içerisinde bulunduğu lastik bot bir süre sonra arızalanırken, rüzgarın etkisiyle de sürüklenmeye başladı. Şahısların yardım talebi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

İskeleden yaklaşık 3 kilometre uzaklaşan bot ekipler tarafından karaya çıkartılırken, 2 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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