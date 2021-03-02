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Lastik botla sürüklenen 23 göçmen kurtarıldı

02.03.2021 01:03 | Son Güncelleme:
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Lastik botla sürüklenen 23 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle lastik botta sürüklenen 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat saat 05.05 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle lastik botta sürüklenen 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat saat 05.05 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Lastik botla sürüklenen 23 göçmen kurtarıldı

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