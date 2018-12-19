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Lastik botla sürüklenen kaçaklar kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, ancak lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenince zor anlar yaşayan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Lastik botla sürüklenen kaçaklar kurtarıldı

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, ancak lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenince zor anlar yaşayan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 07.30 sıralarında, Didim'in Mavişehir Mahallesi önlerinde bir grup kaçak göçmenin, motor arızası nedeniyle lastik botlarıyla sürüklendiğini öğrendi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bottaki 14'ü Suriye, 2'si Irak ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17 kaçak göçmen kurtarıldı. 12'si erkek, 2'si kadın ve 3'ü çocuk olan kaçaklar kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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