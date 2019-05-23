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Lastik botla umuda yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesinin Boztepe Burnu mevkiinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 3’ü kadın, 4’ü çocuk toplam 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs 2019 tarihinde saat 02:40’ta, Edirne ili Enez ilçesi Boztepe Burnu kuzeybatısında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurdu.

Lastik botla umuda yolculuk

Edirne’nin Enez ilçesinin Boztepe Burnu mevkiinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 3’ü kadın, 4’ü çocuk toplam 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs 2019 tarihinde saat 02:40’ta, Edirne ili Enez ilçesi Boztepe Burnu kuzeybatısında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurdu. Lastik bot içerisinde bulunan 12 Afganistan, 9 İran, 6 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen (20 erkek, 3 kadın, 4 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

Lastik botla umuda yolculuk

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