Lastik botla Yunanistan’a kaçacaklardı, mobil radara takıldılar

Edirne’nin Enez ilçesinin Sultaniçi köyü yakınlarında lastik botla Yunanistan’a geçmek isteyen 4’ü kadın, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 04 Şubat’ta saat 02.00’de, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Edirne’nin Enez ilçesi Sultaniçe önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halinde tespit edilen göçmen botu durdurularak içerisinde bulunan 22 Afganistan, 6 İran ve 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. 4’ü kadın, 4’ü çocuk toplam 30 kaçak göçmen tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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