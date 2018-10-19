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Lastik botları su alan kaçaklar Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında su alan lastik botu suya gömülmeye başlayan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup kaçak göçmen, ölüm kalım mücadelesi verdi.

Lastik botları su alan kaçaklar Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında su alan lastik botu suya gömülmeye başlayan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup kaçak göçmen, ölüm kalım mücadelesi verdi. Kaçak göçmenler yardım çağrısıyla bölgeye giden sahip güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çeşme ilçesinde birer gün arayla gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İlk operasyon geçen çarşamba günü, Karaabdullah Burnu önlerinde yapıldı. Çeşme kıyılarından denize açılan bir grup kaçak göçmen, Karaabdullah Burnu önlerinde, içinde bulundukları lastik bot su almaya başlayınca Alo 158 numaralı Sahil Güvenlik İhbar Hattı'nı aradı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Saat 21.12'de lastik bot, yarı batık halde tespit edildi. Zor anlar yaşayan kaçaklar, ekipler tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botu'na alınan 8'i erkek, 3'ü kadın ve 2'si çocuk Irak uyruklu 13 kaçak göçmen, kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, bir sonraki gün ise saat 02.30'da, Çeşme Çiftlikköy önlerinde hareketli bir lastik bot belirledi. Durdurulan lastik botta 43'ü Afganistan ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmeni yakaladı. 20'si erkek, 8'i kadın ve 16'sı çocuk olmak üzere 44 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Botu'na alınıp kıyıya getirildi. Tüm kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri tamamlanınca İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Lastik botları su alan kaçaklar Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldıLastik botları su alan kaçaklar Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldıLastik botları su alan kaçaklar Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldıLastik botları su alan kaçaklar Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

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