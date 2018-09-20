Lastik botta 22'si çocuk 46 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden lastik botla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22'si çocuk toplam 46 yabancı uyruklu kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik ekibi, dün saat 04.00 sıralarında, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi önlerinde hareket halindeki bir lastik botu fark etti. Kontrol edilen lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22'si çocuk ve 10'u kadın toplam 46 kaçak yakalandı. 30'u Irak, 16'sı Suriyeli kaçaklar, sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya getirildi. Kimlik tespiti yapılan kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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