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Lastik botta 32 Afgan kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11’i çocuk, 5’i kadın toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptıkları denetimde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti.

Lastik botta 32 Afgan kaçak yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 11’i çocuk, 5’i kadın toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptıkları denetimde ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11’i çocuk, 5’i kadın toplam 32 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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