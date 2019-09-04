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Lastik botta fenalaşan kadın göçmeni sahil güvenlik ambulansa götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 kaçak göçmen arasındaki Afganistan uyruklu Hanife Caferi rahatsızlandı.

Dilara ERDİNÇ/AYAVCIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 kaçak göçmen arasındaki Afganistan uyruklu Hanife Caferi rahatsızlandı. Kadın, kaçakları fark eden sahil güvenlik ekibi tarafından alınarak, kıyıdaki ambulansa taşındı.

Ayvacık ilçesinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak için denize açıldı. Bot içinde bulunan kaçak göçmenlerden Hanife Caferi fenalaştı. Bölgede devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'KB 4301' Bot Komutanlığı ekipleri, lastik bot içindeki kaçakları yakaladı. Kaçakların arasında bulunan Hanife Caferi, bölgedeki diğer sahil güvenlik botuna alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada bekleyen ambulansta müdahale edilen Hanife Caferi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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