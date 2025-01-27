Lastik botta yaşam mücadelesi: Yunanlılar Suriyelileri Çanakkale'ye geri itti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 24 çocuğun bulunması dikkat çekti.

Sahil Güvenlik ekipleri, 23 Ocak sabahı saat 08.45'te gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ayvacık açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarının geri ittiği bottaki göçmenlere müdahale etti.

YABANCILARI GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Operasyon sonucunda kurtarılan 46 göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(DHA)