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Lastik bottaki 40 kaçak göçmen havadan tespit edilip yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesinden bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Lastik bottaki 40 kaçak göçmen havadan tespit edilip yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Seferihisar ilçesinden bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik helikopteri, geçen salı günü saat 21.30 sıralarında, Seferihisar ilçesi Ürkmez açıklarında lastik botta ilerleyen bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 22'si Somali, 6'sı Yemen, 4'ü Orta Afrika, 4'ü Uganda ve 4'ü Senegal uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. 31'i erkek, 7'si kadın ve 2'si çocuk olan kaçak grubu da kıyıya getirildi. Tüm kaçaklar, kimlik tespiti işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Lastik bottaki 40 kaçak göçmen havadan tespit edilip yakalandı

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