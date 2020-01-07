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  4. Lastik çalan hırsız yakalandı

Lastik çalan hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir evin bodrumuna zorla girerek 4 adet araç lastiği çalan şahıs yakalandı.Hırsızlık olayı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir adreste meydana geldi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir evin bodrumuna zorla girerek 4 adet araç lastiği çalan şahıs yakalandı.
Hırsızlık olayı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D.’ye ait evin bodrumuna zorla giren bir hırsız, 4 tane araç lastiğini çalarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızın kimliğini belirlemeyi başardı. Ö.Ş.D. isimli hırsızlık zanlısı, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından zanlı, savcılığa sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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