Lastik değiştiren belediye çalışanlarına TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Keçiören Belediyesi bünyesinde çöp nakil hizmeti sunan özel bir şirkete ait Özgür Kirişçi yönetimindeki 06 FU 1618 plakalı TIR'ın, Yenikent'teki katı atık depolama alanına giderken lastiği patladı.

Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Batıkent ayrımını geçtikten sonra TIR'ı güvenlik şeridine çeken Kirişçi, belediye görevlilerini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine 35 BED 476 plakalı kamyonetle belediyenin Ovacık'taki şantiyesinden yola çıkan Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, kısa sürede Kirişçi'nin yanına gelerek patlayan lastiği değiştirmek için çalışmaya başladı.

Bu sırada arkadan gelen Ahmet Koç'un kullandığı 38 VT 378 plakalı TIR, güvenlik şeridine girerek park halindeki 06 FU 1618 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet ise önünde duran çöp nakil aracına arkadan çarparken, TIR ise lastik değiştirmeye çalışan Çalar ve Sarıtaş ile kamyon sürücüsü Kirişçi'yi altına aldı.

Kazada TIR'ın altında kalarak metrelerce sürüklenen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş olay yerinde can verdi.