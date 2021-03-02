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Lastik fabrikasında korkutan yangın

02.03.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Goodyear lastik fabrikasında lastik tozlarının tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Goodyear lastik fabrikasında lastik tozlarının tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale etmeye çalışan iki işçi ise dumandan etkilendi.
Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Goodyear lastik fabrikasında üretim sırasında makine içerisinde lastik tozlarının tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangına ilk müdahaleyi yapan iki işçi ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen işçilere olay yerinde oksijen verildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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