HABER

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'a yapılan silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkan Vekili Mehmet Şahin: - "Bu ve benzeri elim olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz"

Hak-İş Genel Başkan Vekili Mehmet Şahin, DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını belirterek, bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Karacan'ın Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikası ziyaretinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Karacan'ın hayatını kaybetmesinden duydukları derin üzüntüyü dile getiren Şahin, "Bu ve benzeri elim olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hak-İş olarak Karacan'a Cenabıhakk'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere DİSK ve Lastik-İş Sendikası camiasına, sendikal harekete ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

PARTNERMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat HikâyesiMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat Hikâyesi
İzmir'de çevrecilerin taş ocağı zaferiİzmir'de çevrecilerin taş ocağı zaferi
Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandıBeyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah karacan HAK-İş Genel Başkanvekili Mehmet Şahin lastik iş silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Genç anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

Genç anestezi teknisyeni çalıştığı hastanede ölü bulundu

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.