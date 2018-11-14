HABER

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Abdullah Karacan'ın öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan fabrika işçisi adliyeye sevk edildi

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye götürüldü.

Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasının bahçesinde bulunan iş yeri temsilciliği binasında dün çıkan olayda, Karacan'ın silahla vurularak yaşamını yitirmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan fabrika işçilerinden Sedat U'nun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye getirildi.

Şüphelinin savcılık ifadesi devam ediyor.

- Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasını ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan (58), iş yeri temsilciliği binasında fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı. Karacan, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli, daha sonra olayda kullandığı silahla bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı.

İlk ifadesinde iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeniyle sendika yetkilileriyle tartışma yaşadığını iddia eden şüpheli Sedat U, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirmişti.

PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğizMelih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz
Nesli tükenen toy kuşları için 1550 kilometre pedal çevirdiNesli tükenen toy kuşları için 1550 kilometre pedal çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan Sevk silahlı saldırı şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.