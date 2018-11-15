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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırıya ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırıya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fabrikanın giriş kapısındaki güvenlik kamerası kayıtlarında, iş yeri temsilciliği binasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine işçi Sedat U'nun kalabalık bir grup tarafından arbede sonucu dışarı çıkarıldığı, daha sonra tekrar binaya götürüldüğü görülüyor.

Görüntülerde, kavganın iş yeri temsilciliği binasında bir süre daha devam ettiği, silahın ateş almasıyla içerideki grubun koşarak dışarı çıktığı, daha sonra işçi Sedat U'nun silahla binadan çıkarak hızla kaçmaya çalıştığı yer alıyor.

- Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasını önceki gün ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan (57), iş yeri temsilciliği binasında fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.

Karacan, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Daha sonra olayda kullandığı silahla bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan şüpheli Sedat U, tutuklanmıştı.

İlk ifadesinde iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeniyle sendika yetkilileriyle tartışma yaşadığını iddia eden şüpheli Sedat U, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirmişti.

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