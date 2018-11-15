Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi

Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesine ilişkin yayın yasağı kararı verdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden, olaya ilişkin soruşturmanın neticelenmemiş olması, delillerin toplanıyor oluşu, şüphelinin "sanık" sıfatı almamış olması, dosyanın müşteki şüphelilerin ve hayatını kaybeden Abdullah Karacan'ın yakınlarının da yapılan ve yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından, tüm basın yayın organları vasıtasıyla olayla ilgili olarak yayın yasağı getirilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren hakimliğin aldığı kararda, DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Karacan'ın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Kararda, maktul ve şüphelinin basın yayın organlarında isim ve fotoğraflarının yer alması halinde soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi ve masumiyet karinesinin zedelenmesi ihtimali bulunduğu gibi kamu güvenliğinin, suçun işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla Başsavcılığın talebinin kabul edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: