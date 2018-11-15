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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Karacan'ın öldürülmesine ilişkin yayın yasağı kararı aldı

Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesine ilişkin yayın yasağı kararı verdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden, olaya ilişkin soruşturmanın neticelenmemiş olması, delillerin toplanıyor oluşu, şüphelinin "sanık" sıfatı almamış olması, dosyanın müşteki şüphelilerin ve hayatını kaybeden Abdullah Karacan'ın yakınlarının da yapılan ve yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından, tüm basın yayın organları vasıtasıyla olayla ilgili olarak yayın yasağı getirilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren hakimliğin aldığı kararda, DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Karacan'ın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Kararda, maktul ve şüphelinin basın yayın organlarında isim ve fotoğraflarının yer alması halinde soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi ve masumiyet karinesinin zedelenmesi ihtimali bulunduğu gibi kamu güvenliğinin, suçun işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla Başsavcılığın talebinin kabul edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İddianamenin kabulü kararına kadar kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin ve yalnızca haber özelliği taşıyan haberler dışında şüphelinin ve müştekilerin ismi belirtilerek veya fotoğrafları kullanılarak soruşturma evrakının içeriği ile ilgili olmak üzere her türlü sesli ve görüntülü, yazılı ve görsel medya ile internet ortamında yapılan yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir."

- Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını önceki gün ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden S.U'nun silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi O.B. (44) ve M.S. (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.

Ağır yaralı Karacan ile O.B. ve M.S, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan sakarya Yayın Yasağı

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