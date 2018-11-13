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Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasında işçilerle görüşürken, tartıştığı işçi tarafından kendi tabancasıyla vuruldu.

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasında işçilerle görüşürken, tartıştığı işçi tarafından kendi tabancasıyla vuruldu. Ağır yaralanan Abdullah Karacan hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan 2 sendikacı ise hastanede tedaviye alındı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan işçi ise yakalanarak gözaltına alındı.
Olay saat 12.00 sıralarında, Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasının bahçesindeki sendika temsilciliğinde meydana geldi. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrikanın bahçesindeki sendika temsilciliğine geldi. Abdullah Karacan burada fabrikada çalışan işçilerin sorunlarını dinlemeye başladı. Bu sırada işçilerden Sedat U. (33), görüşmeye çağırıldı. İddiaya göre, fabrikadaki çalıştığı kısımdaki yeri değiştirilmek istenen Sedat U., Abdullah Karacan ile görüştüğü sırada öfkelendi. Sedat U. ile Lastik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan tartışmaya başladı. Sedat U., Karacan'ın belinde bulunan tabancayı çekip aldıktan sonra art arda ateşledi. Büyük panik yaşanırken, kurşunların isabet ettiği Abdullah Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ve Lastik İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Sedat U., olay yerinden koşarak kaçtı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri, Abdullah Karacan ve Osman Bayraktar ağır, Mustafa Sipahi ise hafif yaralandığını tespit etti. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Osman Bayraktar ve Mustafa Sipahi'nin tedavisi ise sürüyor.
Saldırgan Sedat U. ise bindiği taksi ile kaçmak isterken, polis ekipleri tarafından yolu kesilip aracın durdurulması sonucu yakalandı. Sedat U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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