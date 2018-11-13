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Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

'ÇOK ÜZGÜNÜZ, DUYDUĞUMUZDA ŞOK YAŞADIK' Lastik-İş Sendikası Genel Sekreteri Alaaddin Sarı, Abdullah Karacan'ın Türk sendikal hareketinde ender rastlanan bir insan olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz ve olayı duyduğumuz an şok yaşadık.

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (5)

'ÇOK ÜZGÜNÜZ, DUYDUĞUMUZDA ŞOK YAŞADIK'
Lastik-İş Sendikası Genel Sekreteri Alaaddin Sarı, Abdullah Karacan'ın Türk sendikal hareketinde ender rastlanan bir insan olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz ve olayı duyduğumuz an şok yaşadık. Hala onun şoku içersindeyiz. Genel başkanımızla yaklaşık 25 yıldan bu yana görev yaptığım biri olarak değerlendiriyorum, Lastik İş Sendikası'na kazandırmış olduğu hizmetler, işçi sınıfına kazandırmış olduğu hizmetler ve Türk sendikal hareketinde ender rastlanan kazanımlardır. Bunları zaman içerisinde çalışan arkadaşlarda derinden hissedecekler. Türk sendikal hareketi de bunu zaten hissedecektir. Yarın genel başkanımızın cenazesi İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Sosyal tesislerimizde bir tören düzenleyeceğiz. Törenden sonra da uğurlamış olacağız. Çok üzgünüz, çok moralimiz bozuk" dedi.
'HAYATINI SENDİKAYA ADAYAN BİR ADAM'
Yaşamını yitiren Abdullah Karacan'ın ailesine çok bağlı olduğunu söyleyen yeğeni Hasan Karacan, "Kendisi amcam olur. Şöyle bir gerçek var, hayatını sendikaya adayan bir adam. Gerçekten de hayali sendika olan bir insan. 4 kızı vardı. Etrafta birçok acı bıraktı. Allah sabır versin acımız gerçekten zor. Ailesine çok bağlıydı. Kızlarına çok bağlıydı. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.
SOSYAL TESİSLERDE TÖREN YAPILACAK
Yaşamını yitiren Abdullah Karacan'ın cenazesi yarın Lastik İş Kocaeli Sosyal Tesislerine getirilerek tören düzenlenecek. İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karacan'ın cenazesi İzmit Bağçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Karacan'ın ölüm haberini alan işçiler ise İzmit'te bulunan sendikanın sosyal tesislerinde toplanırken, üzüntülü oldukları görüldü.
FOTOĞRAFLI

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (5)Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (5)Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (5)Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (5)

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