Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (6)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DİSK'e bağlı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, saat 12.00 sıralarında, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Goodyear Lastik Fabrikası bahçesinde bulunan sendika temsilciliği binasında, ateşli silah ile başından vurularak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Yanında bulunan aynı sendikanın İl Başkanı Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar da hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmışlar, aynı hastanede tedavi altına alınmışlardır. Yapılan olay yeri incelemesi ve tahkikatlar neticesinde, olayı gerçekleştiren şahsın Goodyear Lastik Fabrikasında işçi olarak çalışan S.U. olduğu, şahsın iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeni ile sendika yetkilileri ile tartışma yaşadığı, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Şüpheli S.U. olayda kullandığı silahla birlikte bindiği ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir."



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