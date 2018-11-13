Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırı

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete geldiği esnada, henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Karacan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, vücutlarına aldığı kurşunlarla yaralandı. Ağır yaralı Karacan ve diğer kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdullah Karacan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin, fabrikadaki incelemesi sürüyor.

