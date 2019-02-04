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Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 12:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, bir lastik kaplama atölyesinde yangın çıktı.

Diyarbakır’da, bir lastik kaplama atölyesinde yangın çıktı. Yangının etkisiyle çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha bürürken, etrafta toplanan vatandaşlar kül olan iş yerini film izler gibi izledi.
Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir lastik kaplama atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı atölyenin ikinci katında bulunan lastiklerin istiflendiği bölümde yangın çıktı. Yoğun dumanın arasından çıkan çalışanlar, durumu itfaiye ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 6 araçla yangına müdahale etti. Yangının, lastiklerin yoğun olduğu bölümde çıkması alevlerin kontrol altına alınmasını önlerken, itfaiye ekipleri yangının büyümemesi için tutuşmayan lastikleri aşağıya attı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altın alındı.
Öte yandan, lastik kaplama atölyesinde çıkan yangını çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Yangın nedeni ile çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü

Lastik kaplama atölyesindeki yangın gökyüzünü siyaha bürüdü
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