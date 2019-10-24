HABER

Lastik kontrolü yapan TIR şoförü, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, yol kenarına çektiği TIR'ın lastiğini kontrol eden Mehmet Ölmez (62), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.  Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, yol kenarına çektiği TIR'ın lastiğini kontrol eden Mehmet Ölmez (62), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Mehmet Ölmez, lastiğinden ses gelmesi üzerine AJ 158 plakalı TIR'ını durdurup, kontrol etmek için indi. Tekerlekleri kontrol eden Ölmez'e, arkadan gelen Bayram Ali Yıldız (55) yönetimindeki 68 DA 944 plakalı tuğla yüklü kamyonet çarptı. Kazada Ölmez, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ölmez'i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehmet Ölmez'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepkiŞehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki
Lastik kontrolü yapan TIR şoförü, kamyonetin çarpmasıyla yaralandıLastik kontrolü yapan TIR şoförü, kamyonetin çarpmasıyla yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkma ara verildi

Anzer Yaylası'nda gerginlik!

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.