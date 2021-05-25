"Lastik patladı" yalanı ile 24 yolcuyu TEM’in kenarına terk etti

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan, bir otobüs firmasından bilet alarak Karabük, Kastamonu ve Sinop illerine gitmek isteyen 24 yolcu, otobüse binerek yolculuğa başladı. Kocaeli TEM Otoyolu Körfez ilçesi sınırlarında seyir halinde olan otobüsün sürücüsü, aracın arıza yaptığını ve lastiğin patladığını söyleyerek girdiği dinlenme tesisinde aralarında ameliyatlı yaşlıların da bulunduğu yolcularını araçtan indirdi. Bir süre tesiste bekleyen yolcular, otobüsün kendilerini terk ederek yola devam ettiğini fark edince firma yetkililerini aradı. Yolda kalan 24 yolcu, bindikleri otobüsün bilet aldıkları otobüs firması ile sözleşmesi bittiği için kendilerini terk ettiğini öğrendi.

"FİRMAYA ZARAR VERMEK İSTİYORMUŞ"

Otobüsten apar topar indirildiklerini söyleyen Hasan Uğuralan adlı yolcu, “Saat 08.00 aracı bu Esenler'den kalkan. Bizi, 'Lastik arızası var' diyerek TEM tesislerinde indirdiler. Hiçbir şekilde bize bilgi vermediler, otobüsün çıkıp çıkmadığını söylemediler. Daha sonrasında otobüsten eşyalarımızı atar gibi buraya indirdiler. Sonrasında da çekip gittiler. Sonrasında öğrendiğimiz, bunlar otobüs firmasıyla anlaşmalı bir firmaymış. Bu anlaşmasını yolcular üzerindeyken feshederek firmaya zarar vermek istiyormuş. Türkiye’nin farklı noktalarında da bu işlem gerçekleştiriliyormuş. Biz şu anda ne muhatap ne de diyalog kuracak birini bulabiliyoruz. Gittim şoföre 'Bizim canımız sana emanet, niye böyle yapıyorsun. Sen bizi götürüp bırakacaksın' dedim, 'Ben götürüp bırakamam. Başbakan, Cumhurbaşkanı gelse otobüsü buradan hareket ettiremem' dedi. Sonra otobüsün arızalı olmadığını öğrendik. 2 saate yaklaştı buradayız biz” dedi.