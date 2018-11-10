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Lastik tamirhanesinde çıkan yangın evi de yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, lastik tamirhanesinde çıkan, üst kattaki eve sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Lastik tamirhanesinde çıkan yangın evi de yaktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, lastik tamirhanesinde çıkan, üst kattaki eve sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Uzunmustafa Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki Mehmet Kotan'a ait lastik tamirhanesinde bugün öğleden sonra yangın çıktı. Alevlerin lastik ve yanıcı maddelere sıçraması ile kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin üstünde bulunan yine Mehmet Kotan'a ait 2 katlı eve sıçradı. Alevler kısa sürede büyüdü. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ekiplerin yoğun çabası sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Lastik tamirhanesi ve ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Lastik tamirhanesinde çıkan yangın evi de yaktıLastik tamirhanesinde çıkan yangın evi de yaktıLastik tamirhanesinde çıkan yangın evi de yaktıLastik tamirhanesinde çıkan yangın evi de yaktı

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