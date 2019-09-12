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Lastik ve akü çalan hırsızlara polisten suç üstü: Hırsızlık anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 12:44 | Son Güncelleme

İstanbul’da 5 ayrı ilçede girdikleri iş yerlerinden lastik ve akü çalan hırsızlar son işlerinde polise suç üstü yakalandı.

İstanbul’da 5 ayrı ilçede girdikleri iş yerlerinden lastik ve akü çalan hırsızlar son işlerinde polise suç üstü yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, biri çocuk toplam 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son bir ay içerisinde Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen iş yerlerinden ve park halindeki otomobillerden yapılan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahısların kimliklerini ve olayda kullandıkları aracı tespit etti. İncelemeler neticesinde şüphelilerin kullandıkları aracın plakasının çalıntı olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, kimlikleri ve kullandıkları araç belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Bir başka iş yerini soymak üzereyken yakalandılar
Ekiplerin şahısları yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken, 2 Eylül Pazartesi günü polise bir ihbar daha geldi. Şüphelilerin Bayrampaşa’da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı ihbarını alan polis, kimlikleri ve araçları önceden tespit edilen şahısların kaçış güzergahları üzerinde detaylı bir inceleme yaparak, hırsızları kısa süre içerisinde buldu. Şüphelilerin Güngören’de bir başka hırsızlık olayını gerçekleştirmek üzere olduklarını gören polis, şahıslara suçüstü yaptı ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar Haydar K.’nın (30)4, Fırat K.’nın (18) 13 ve küçük yaştaki H.G.’nin (14) ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
Şüpheliler, Haydar K. ve Fırat K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde, küçük yaştaki H.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin bir iş yerinin kepengini açarak içeri girdikleri, park halindeki aracın yanında bulunan otomobil lastiklerini kısa süre içerisinde çaldıkları görüldü.

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