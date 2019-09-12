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LASTİK VE AKÜ HIRSIZLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

  İstanbul'da 5 ayrı ilçede girdikleri iş yerlerinden lastik ve akü çalan hırsızlar son işlerinde polise suç üstü yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da 5 ayrı ilçede girdikleri iş yerlerinden lastik ve akü çalan hırsızlar son işlerinde polise suç üstü yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, biri çocuk toplam 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son bir ay içerisinde Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen iş yerlerinden ve park halindeki otomobillerden yapılan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahısların kimliklerini ve olayda kullandıkları aracı tespit etti. İncelemeler neticesinde şüphelilerin kullandıkları aracın plakasının çalıntı olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, kimlikleri ve kullandıkları araç belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Ekiplerin şahısları yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken, 2 Eylül Pazartesi günü Bayrampaşa'da bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, kimlikleri ve araçları önceden tespit edilen şahısların kaçış güzergahları üzerinde detaylı bir inceleme yaparak, hırsızları kısa süre içerisinde buldu. Şüphelilerin Güngören'de bir başka hırsızlık olayını gerçekleştirmek üzere olduklarını farkeden polis, şüphelileri suçüstünde yakalandı. Haydar K.'nın (30) 4, Fırat K.'nın (18) 13 ve küçük yaştaki H.G.'nin (14) ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR
Haydar K. ve Fırat K. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde, H.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri iş yerlerinin önüne araçlarını sıfır olarak yerleştirdikleri güvenlik kameralarına yansıdı. Bayrampaşa'da girdikleri iş yerinden çaldıkları otomobil lastiklerini araçlarına yükledikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERALARI
-Şüphelilerin hırsızlık eylemi gerçekleştirdiği iş yerlerine araçlarıyla gelmesi
-Şüphelilerin araçlarını iş yerlerine sıfır olarak yanaştırması
-Şüphelilerin çaldıkları otomobil lastiklerini araçlarına taşıması
-AKTÜEL
-Şüphelilerin şube çıkışı

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