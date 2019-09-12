Lastik ve akü hırsızları kamerada

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da 5 ayrı ilçede girdikleri iş yerlerinden lastik ve akü çalan hırsızlar son işlerinde polise suç üstü yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, biri çocuk toplam 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son bir ay içerisinde Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen iş yerlerinden ve park halindeki otomobillerden yapılan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahısların kimliklerini ve olayda kullandıkları aracı tespit etti. İncelemeler neticesinde şüphelilerin kullandıkları aracın plakasının çalıntı olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, kimlikleri ve kullandıkları araç belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekiplerin şahısları yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken, 2 Eylül Pazartesi günü Bayrampaşa'da bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, kimlikleri ve araçları önceden tespit edilen şahısların kaçış güzergahları üzerinde detaylı bir inceleme yaparak, hırsızları kısa süre içerisinde buldu. Şüphelilerin Güngören'de bir başka hırsızlık olayını gerçekleştirmek üzere olduklarını farkeden polis, şüphelileri suçüstünde yakalandı. Haydar K.'nın (30) 4, Fırat K.'nın (18) 13 ve küçük yaştaki H.G.'nin (14) ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.