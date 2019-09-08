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Lastik yaktıran festivalde nefes kesen şov

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

 Birbirinden yetenekli drift pilotları hünerlerini Ümraniye Drift Festivali’nde sergiledi.

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - Birbirinden yetenekli drift pilotları hünerlerini Ümraniye Drift Festivali’nde sergiledi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı Spor Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte profesyonel drift sürücüleri Ümraniyeli otomobil tutkunlarına adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlikte otomobiller drift atarak lastik yaktı. Drift için özel olarak hazırlanan alanda önce araçlarını sergileyen pilotlar, daha sonra yaptıkları drift şov ile izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Binlerce kişinin akın ettiği festivalde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da gösterideki yerini aldı. Yıldırım, Abbas Çimen’e ait araca binerek drift heyecanına ortak oldu. Ardından vatandaşlara seslenen Yıldırım trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

“İstanbul’da bir ilki Ümraniye Belediyesi olarak, bu kapalı alanda drift sporunun nasıl trafik kurallarına uygun yapıldığını göstermek için böyle bir festival düzenledik” diye konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Drift sporunu seven gençleri görüyorsunuz, binlerce insan var. Can güvenliği ve emniyet trafikte çok önemli. Her gün 22 kişinin öldüğü trafikte gereken eğitimi almak lazım. Drift ile alakalı, bu tür tehlikeli işleri kesinlikle caddelerde, sokaklarda, şehir içinde, ana yollarda, şehirlerarası yollarda kesinlikle yapmamalı. Bu bir spor. Burada bir adrenalin meselesi var. Yüksek adrenalinle bu spor dünyada her yerde yapılıyor. Bu ihtiyacı gidermek için, mutlaka böyle düzenli bir alanda bunu yapmak lazım. Gençlere buralarda ileriye dönük daha düzenli yatırımlarla bu sporun burada yapılmasını temin etmek lazım. Allah korusun kaza, bela, kesinlikle trafik kurallarına uyarak, trafikte bu işlere tevessül etmemek lazım. Bu tür sporlar belli mekanlarda yapılır. Onun için de Ümraniye Belediyesi olarak bir ilki burada göstermek istedik” şeklinde açıklamada bulundu.

DRİFT PİLOTU ERTEKİN TEKNECİ: CADDELERDE YAPILIYOR, TASVİP ETMİYORUZ

Profesyonel Drift Pilotu Ertekin Tekneci ise, “Bazı kişiler bunu caddelerde yapıyor ama biz bunu tasvip etmiyoruz. Makas olayları oluyor, sping gibi şeyler yapılıyor. Bunların caddelerde değil böyle kapalı alanlarda, Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği gibi organizasyonlarda lisans aldıktan sonra yarışabilirler” dedi.

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