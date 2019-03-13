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Lastik yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 12:30 | Son Güncelleme

Gaziantep’te trafikte ilerleyen lastik yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı.

Lastik yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı

Gaziantep’te trafikte ilerleyen lastik yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı. Önlem alınmadan yüklenen lastiklerden biri kamyonetten düşerken şans eseri kaza yaşanmadı.
Gaziantep İpekyolu’nda ilerleyen ve kasası lastik yüklü olan bir kamyonet kazaya davetiye çıkardı. Hiçbir tekbir alınmadan kasasına üst üste doldurulan lastiklerle ana yolda ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkardı. Hiçbir tedbir alınmadan kasaya konulan lastiklerden biri kasadan yola düştü. Şans eseri bir kaza meydana gelmezken, lastiğin düştüğünü fark eden kamyonet sürücüsü ise önce aracı yolun kenarına çekerek durdurdu. Sonra trafikte bir süre geri geri giden kamyonetin sürücüsü, tekrar araçtan indi. Sürücü yoldan aldığı lastiği kamyonetin kasasına gelişigüzel bırakarak, yoluna devam etti.
Durumu tepki gösteren sürücüler ise kamyoneti cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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