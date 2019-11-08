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Lastikçilerin ’kış lastiği mesaisi’ başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu tarihi olan 1 Aralık yaklaşırken, lastikçilerin mesaisi de başladı.1 Aralık tarihinde başlayacak olan araçlara kış lastiği takma zorunluğu yaklaşırken, lastikçilerin de mesaisi yoğunlaşmaya başladı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu tarihi olan 1 Aralık yaklaşırken, lastikçilerin mesaisi de başladı.
1 Aralık tarihinde başlayacak olan araçlara kış lastiği takma zorunluğu yaklaşırken, lastikçilerin de mesaisi yoğunlaşmaya başladı. Burdur’da "lastik otel hizmeti" veren iş yerinde de kış lastikleri şimdiden takılmaya başlandı.
Yaz ve kış lastiklerini müşteriler adına özel olarak depoda saklayan Erdal Ay, 10 yıldır bu hizmeti verdiğini belirtti. Kışın yaz lastiklerinin çıkarıldığını ve kış lastiği uygulamasına geçildiğini hatırlatan Ay, "Bölgemiz mevsimsel olarak hava şartlarına göre de değişiyor. Bir ay önceden kış lastiklerini takmaya başladık. Kış lastiği yol tutuşu ve can güvenliği için çok önemli. Bilinçli müşterilerimiz bunun bilincinde olduğu için biz de lastik otel hizmetini ücretsiz veriyoruz" ifadelerine yer verdi.
Aracının lastiklerini değiştirmeye gelen müşterilerden Hakan Ekinci, "Lastiklerimi apartmanda koyacak yerim olmadığı için sağ olsun böyle bir uygulama getirdi. Bizler de yaz veya kış yaklaşınca lastiklerimizi değiştiriyoruz" dedi.

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