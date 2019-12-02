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Lastikçilerin yoğun kış lastiği mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

1 Aralık günü başlayan kış lastiği zorunluluğu uygulaması sebebiyle Zonguldak’ta sanayi sitesindeki lastikçiler yoğun mesaisini sürdürüyor.İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği kış aylarında alınacak olan tedbirlerle ilgili genelge kapsamında 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle kış lastiği kullanma zorunluluğu başladı.

1 Aralık günü başlayan kış lastiği zorunluluğu uygulaması sebebiyle Zonguldak’ta sanayi sitesindeki lastikçiler yoğun mesaisini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği kış aylarında alınacak olan tedbirlerle ilgili genelge kapsamında 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle kış lastiği kullanma zorunluluğu başladı. Trafik ekipleri de denetimlere başladı. 1 Aralık 2019 - 1 Nisan 2010 tarihleri arasındaki kış lastiği kullanma zorunluluğu dolayısıyla Acılık Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarda yoğunluk başladı. Geçen Cuma gününden itibaren sanayinin yolunu tutan sürücüler yeni haftayla birlikte idari para cezası yememek için sanayinin yolunu tuttu.
Lastik değişimi için sırada bekleyen Kamil Çıtır, "Benim aracım ticari veya kamyonet değil. Otomobil olduğu için zorunlu değil. Yine de değiştireceğim. Yoğunluk var. Buraya gelinceye kadar iki defa dolaştım. Arabaya yer bulmak için bekledim. Can güvenliği için tedbiri almak önemli" diye konuştu.
İş yoğunluğunun en fazla olduğu günleri yaşadıklarını belirten sanayi sitesi esnafı Murat Bozkurt, "Havaların iyi gitmesinden dolayı müşterilerimiz son zamanı bekledi. O yüzden işlerimiz yoğun. Vatandaşlar sırada bekliyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bu kadar oluyor. Yoğunluk sebebiyle gelen bir araca yaklaşık 1 ila 1.5 saat arası beklemesini söylüyoruz. Yaklaşık 20 dakika civarında da işlem sürüyor. Vatandaşların son güne bırakması dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor ancak elimizden geldiğince hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.
Öte yandan uygulama şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Nisan 2010 tarihine kadar devam edecek. Kış şartlarının günlük hayatı olumsuz etkilediği illerde şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan araçlarda ise kış lastiği takma zorunluluğu valiliklerce değerlendirilecek. Kış lastiği takmayan sürücülere ise 625 lira idari para cezası kesilecek.

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