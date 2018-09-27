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Lastikçinin yaptığı bu kadarına da pes dedirtti

İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2018 20:02 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir lastikçinin, yüzeyi eriyen lastikleri demir kesme makinesi kullanarak yeniymiş gibi gösterdiği görüntüler büyük tepki çekti.

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lastik sosyal medya

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