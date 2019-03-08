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Lastikler düşmesin diye canını tehlikeye attı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyonetin kasasındaki lastiklerin yola düşmemesi için tehlikeli şekilde durarak lastikleri tutmaya çalışan genç canını tehlikeye attı.Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 206.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyonetin kasasındaki lastiklerin yola düşmemesi için tehlikeli şekilde durarak lastikleri tutmaya çalışan genç canını tehlikeye attı.
Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 206. Sokak istikametinden şehir merkezi istikametine giden bir kamyonetin kasasında yüklü lastikleri tutmaya çalışan genç trafikte tehlike saçtı. Gencin tehlikeli bir şekilde durarak yola düşmemesi için lastikleri tutmaya çalışması görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Durumu gören vatandaşlar bu anları cep telefonu ile görüntüledi.

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