Lastikleri seçip çaldı, kameraya el salladı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, gece bir lastikçinin önünde bulunan lastikleri cep telefonunun ışığı ile kontrol edip, seçerek çalan hırsız, güvenlik kamerasına el salladı.

​Olay, dün gece saatlerinde, Gölcük Sanayi Çarşısı 56. Sokak'ta meydana geldi. Otomobil ile bir lastikçinin önüne gelen kişiler, sigara yakıp, cep telefonunun ışığını açarak işyerinin önündeki ikinci el lastikleri kontrol etti. Şüphelilerden biri, ebatlarına göre seçtiği 10 lastiği, yanındaki kişi ile birlikte araca yükledi. Şüpheli, bu sırada güvenlik kameralarını fark etti. Kameraya el sallayan şüpheli ve yanındaki kişi araçla uzaklaştı.

İş yeri sahibi Ali Özer, "Arkadaşım fark etmiş beni aradı ve 'Senin iş yerinin önünde iki kişi dolaşıyor' dedi. Daha sonra iş yerime geldim, kimse yoktu. Kamerayı açtık ve lastikleri çaldıklarını fark ettim" dedi.

Ali Özer lastikleri çalan kişiler hakkında polise şikayette bulundu.

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