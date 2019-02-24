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Lastiklerine ateş açılarak durdurulan minibüsten çalıntı 20 küçükbaş çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, jandarmanın lastiklerine ateş açarak durdurduğu panelvan tipi minibüste 20 çalıntı küçükbaş bulundu.

Lastiklerine ateş açılarak durdurulan minibüsten çalıntı 20 küçükbaş çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, jandarmanın lastiklerine ateş açarak durdurduğu panelvan tipi minibüste 20 çalıntı küçükbaş bulundu. Araçtaki 4 kişiden 2'si yakalanırken, ormanlık alana kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Üzümlü Mahallesi'nde, panelvan tipi minibüsle hayvan hırsızlığı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine hareket geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu sahte plakalı olduğu tespit edilen araçtakiler, Manisa'nın Salihli ilçesine doğru kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri, şüpheli aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu. Araçta bulanan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alınırken, 2'si ormanlık alana kaçtı. Ekipler aracın kapısını açtığında ise 20 küçükbaşla karşılaştı. Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tüfek, 10 av fişeği, kurusıkı tabanca, 2 sahte plaka ve sahte ehliyet ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin Ege Bölgesi illerinde birçok hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları belirlendi. Kaçan 2 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Lastiklerine ateş açılarak durdurulan minibüsten çalıntı 20 küçükbaş çıktıLastiklerine ateş açılarak durdurulan minibüsten çalıntı 20 küçükbaş çıktıLastiklerine ateş açılarak durdurulan minibüsten çalıntı 20 küçükbaş çıktı

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