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Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak kaçarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, alınan uyuşturucu ihbarı üzerine dur ihtarı yapılan otomobil, polis otosuna çarparak kaçtı.

Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak kaçarken yakalandılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, alınan uyuşturucu ihbarı üzerine dur ihtarı yapılan otomobil, polis otosuna çarparak kaçtı. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis ekipleri tarafından uzun kovalamaca sonrası yakalandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde 17 Haziran tarihinde M.T. isimli şahsın İstanbul ilinden Manisa istikametine yüklü miktarda uyuşturucu madde nakledeceği bilgisi alınması üzerine Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Akhisar İlçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde gerekli tertibat alınarak beklemeye başlandı. M.T. isimli şahsın kullanımında bulunan araç dur ikazlarına uymayarak kaçmaya çalışırken aracın sağ ön yolcu konumunda bulunan M.A. isimli şahıs da camı açarak içerisinde toplam ağırlığı 501,1 gram gelen sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi poşetini yırtarak asfalta döktü. Şahıslar ekip otosuna çarparak kaçma girişiminde bulunurken kolluk görevlileri tarafından aracın durdurulmasına yönelik, aracın ön lastiklerine ateş edildi. Durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan M.T. ve M.A. isimli şahıslar uzun kovalamaca sonrası yakalandı. Şüpheliler M.T. ve M.A. aynı gün uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu ile sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak kaçarken yakalandılar

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