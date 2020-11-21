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Lastikten çıkan kıvılcımlar kamyonu yaktı

21.11.2020 18:44 | Son Güncelleme:
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Lastikten çıkan kıvılcımlar kamyonu yaktı

Mardin-Diyarbakır karayolunda seyir halindeki kamyonun lastiğinden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangında araç kullanılmaz hale geldi.Olay, Mardin- Diyarbakır karayolunun üzerinde bulunan Sultan Şeyhmus köyü mevkiinde meydana geldi.

Mardin-Diyarbakır karayolunda seyir halindeki kamyonun lastiğinden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Olay, Mardin- Diyarbakır karayolunun üzerinde bulunan Sultan Şeyhmus köyü mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Mardin istikametine seyir halinde olan bir market zincirine ait Yılmaz Ç. yönetimindeki 35 FP 203 plakalı kapalı kamyonun lastiği patladı. Lastiğin patlamasını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Patlayan lastikte çıkan kıvılcımlar araçta yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi meydana geldi.

Lastikten çıkan kıvılcımlar kamyonu yaktı

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