Latin Amerika Aşı Takvimini Belirlemeye Çalışıyor

Pandemide en fazla can kaybının yaşandığı bölge olan Latin Amerika ve Karayipler’de bugüne kadar kayıt altına alınan vaka sayısı 14 milyonu, can kaybı ise 471 bini aşmış bulunuyor. Derin sosyo-ekonomik ve siyasal sorunların yaşandığı bölgede, son haftalarda tartışılan konulardan biri de yaklaşık 630 milyon Latin Amerikalı’nın hangi aşıya, ne zaman erişebileceği.

Zengin olmayan ülkelerin de aşıya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan Covax’ın, gelecek yıl içinde Latin Amerika’da her 5 kişiden birine ücretsiz aşı sağlayacağı tahmin ediliyor. 630 milyon kişinin aşılanma maliyeti ise yaklaşık 10 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Brezilya Oxford/AstraZeneca aşısı üretmeyi planlıyor

213 milyon kişinin yaşadığı Brezilya, 181 bini aşan can kaybıyla, ABD’den sonra dünyada en fazla ölümün yaşandığı ülke olarak dikkat çekiyor. 700 binin üzerinde aktif vakanın bulunduğu ülkede 2021’de bütün Brezilyalılar’a aşı yapılması planlanıyor.

Brezilya hükümeti 40 milyon dozu Covax’tan olmak üzere, gelecek yıl için 160 milyon dozaşı için AstraZeneca ile anlaştı. Ayrıca Pfizer’a da 70 milyon doz aşı için niyet mektubu imzalandığını duyurdu.