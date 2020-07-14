Latin Amerika Can Kayıplarında İkinci Sıraya Yükseldi

Latin Amerika, 600 milyonu aşan nüfusuyla bir süredir Corona virüsü salgınının merkez üssü durumunda. Latin Amerika’daki can kaybı, ABD ve Kanada’daki toplam ölü sayısı olan 144 bin 28'i aşarak 145 bine yaklaştı ve böylece Avrupa’dan sonra en fazla ölüm vakasının olduğu kıta haline geldi.
Salgında en fazla can kaybının kayda geçtiği ülkeler sıralamasında Brezilya, Meksika ve Peru ilk 10’da yer alıyor.
Brezilya’da günde binden fazla can kaybı
Toplamda 72 bini aşan can kaybı ve 1,9 milyona yakın vaka ile Brezilya, ABD’den sonra dünyada virüsten en fazla etkilenen ülke. Brezilya’da sadece son bir ayda 30 bin 250 kişi Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.
Brezilya’da salgının etkilerini küçümsemekle ve gerekli önleyici tedbirleri almamakla eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da geçen hafta virüse yakalandığı tespit edilmişti. Son 24 saatte 25 bine yakın yeni vakanın ve 631 can kaybının kayda geçtiği Brezilya’da salgının henüz tepe noktasına ulaşmadığı bildiriliyor.
Meksika ilk dörtte
Toplam can kaybının Pazar günü itibarıyla 35 bin 6’ya ulaşarak İtalya’yı aşması, 130 milyonluk Meksika’yı en fazla ölüm vakasının olduğu 4. ülke konumuna getirdi. Ülkede son bir ayda 18 bin 786 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Bu, günde ortalama 626 can kaybı olduğu anlamına geliyor.
Meksika son 24 saatte dünyada en fazla can kaybı olan ikinci ülke oldu. Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre artış azalarak devam ediyor. Ancak uzmanlar, ülkede kişi başına yapılan test sayısının düşük olmasının endişe verici olduğunu belirtiyor.
Virüsün etkisi her gün artıyor
Her üç kişiden birinin aylık 100 dolardan daha az kazandığı, halkın %30’unun sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığı ve binlerce yerleşim biriminin elektrik, su, yol, iletişim gibi temel hizmetlerden yoksun olduğu Latin Amerika, Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüsle mücadelenin en zor olduğu yer olarak tanımlanıyor.
Pandemiye ekonomik ve sosyal sorunların yaşandığı bir dönemde yakalanan Latin Amerika hükümetlerinin çoğu, Mart ayının ikinci yarısından itibaren karantina uygulamaya başladı. Ancak sürecin uzaması nedeniyle karantina koşullarının ekonomik maliyetini karşılamakta zorlanan hükümetler, sağlık örgütlerinin uyarılarına rağmen ekonomiyi canlandırmak için bir süredir sosyal tedbirleri gevşetiyor.
Uzmanlar, Latin Amerika’da son haftalarda vaka ve can kayıplarında kayda değer gelişmeler sağlanmamasına rağmen sosyal tedbirlerin hafifletilmesinin yaratacağı riskler konusunda bölge hükümetlerini uyarıyor.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun yanı sıra Bolivya Devlet Başkanı Jeanine Áñez ve bazı bakanlar, Venezuela’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve üst düzey siyasetçiler de virüse yakalandı.
Uzmanlar, vaka artışlarının henüz tepe noktasına ulaşmadığını kaydediyor.