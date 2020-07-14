Latin Amerika Can Kayıplarında İkinci Sıraya Yükseldi

Latin Amerika, 600 milyonu aşan nüfusuyla bir süredir Corona virüsü salgınının merkez üssü durumunda. Latin Amerika’daki can kaybı, ABD ve Kanada’daki toplam ölü sayısı olan 144 bin 28'i aşarak 145 bine yaklaştı ve böylece Avrupa’dan sonra en fazla ölüm vakasının olduğu kıta haline geldi.

Salgında en fazla can kaybının kayda geçtiği ülkeler sıralamasında Brezilya, Meksika ve Peru ilk 10’da yer alıyor.

Brezilya’da günde binden fazla can kaybı

Toplamda 72 bini aşan can kaybı ve 1,9 milyona yakın vaka ile Brezilya, ABD’den sonra dünyada virüsten en fazla etkilenen ülke. Brezilya’da sadece son bir ayda 30 bin 250 kişi Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.

Brezilya’da salgının etkilerini küçümsemekle ve gerekli önleyici tedbirleri almamakla eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da geçen hafta virüse yakalandığı tespit edilmişti. Son 24 saatte 25 bine yakın yeni vakanın ve 631 can kaybının kayda geçtiği Brezilya’da salgının henüz tepe noktasına ulaşmadığı bildiriliyor.

Meksika ilk dörtte