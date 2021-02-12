“Latin Amerika Ekonomisi 2023'ten Önce Toparlanamaz”

Yaklaşık 650 milyonla dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 25’i Latin Amerika ve Karayipler’de yaşandı. Bölge pandeminin yanı sıra son 120 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşanmasına neden olan ekonomik tahribata karşı da mücadele ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2020’de yüzde 7,4 küçülen Latin Amerika ekonomisi, pandemi öncesi ekonomik aktivite düzeyine ancak 2023’te; kişi başı Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) seviyesine ise 2025 yılında yani dünyanın diğer bölgelerinden daha geç ulaşabilecek.

IMF Batı Yarımküre Bölümü Direktörü Alejandro Werner başkanlığında yapılan araştırmada, pandeminin özellikle istihdam üzerinde yıkıcı etkileri olduğu ve bu durumdan en fazla etkilenen kesimlerin başında kadınlar, gençler, kayıt dışı çalışanlar ve vasıfsız işçilerin geldiği ortaya konuyor.

Ekonomik daralmanın yüzde 30 civarında olduğu tahmin edilen Venezuela’nın hesaba katılmadığı araştırmada Peru yüzde 12, Arjantin yüzde 10 ve ekonomisi turizm gelirlerine bağlı Karayipler yüzde 9,8 küçülmeyle pandemiden en fazla etkilenen ekonomiler arasında gösteriliyor.