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“Latin Amerika Ekonomisi 2023'ten Önce Toparlanamaz”

12.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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“Latin Amerika Ekonomisi 2023'ten Önce Toparlanamaz”

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2020’de yüzde 7,4 küçülen Latin Amerika ekonomisi, pandemi öncesi ekonomik aktivite düzeyine ancak 2023’te ulaşabilecek

Yaklaşık 650 milyonla dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 25’i Latin Amerika ve Karayipler’de yaşandı. Bölge pandeminin yanı sıra son 120 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşanmasına neden olan ekonomik tahribata karşı da mücadele ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2020’de yüzde 7,4 küçülen Latin Amerika ekonomisi, pandemi öncesi ekonomik aktivite düzeyine ancak 2023’te; kişi başı Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) seviyesine ise 2025 yılında yani dünyanın diğer bölgelerinden daha geç ulaşabilecek.

IMF Batı Yarımküre Bölümü Direktörü Alejandro Werner başkanlığında yapılan araştırmada, pandeminin özellikle istihdam üzerinde yıkıcı etkileri olduğu ve bu durumdan en fazla etkilenen kesimlerin başında kadınlar, gençler, kayıt dışı çalışanlar ve vasıfsız işçilerin geldiği ortaya konuyor.

Ekonomik daralmanın yüzde 30 civarında olduğu tahmin edilen Venezuela’nın hesaba katılmadığı araştırmada Peru yüzde 12, Arjantin yüzde 10 ve ekonomisi turizm gelirlerine bağlı Karayipler yüzde 9,8 küçülmeyle pandemiden en fazla etkilenen ekonomiler arasında gösteriliyor.

2021’de yüzde 4,1 büyüme beklentisi

Araştırmada Latin Amerika ve Karayip ekonomilerinin 2021’de yüzde 4,1 büyümesinin beklendiği ve gelecek yıllarda büyümenin hız kazanarak devam edeceği tahmininde bulunuluyor.

Pandemiye ciddi sosyo-ekonomik sorunlar yaşarken giren Latin Amerika’ya IMF’nin 66 milyar dolarlık acil likidite desteğinde bulunduğu belirtilen yazıda bölgenin tamamen toparlanması için alınması gereken daha çok yol olduğu belirtiliyor.

Araştırma bölge ülkelerine başta Corona testi ve aşılama olmak üzere sağlık hizmetleri için yeterli kaynakların sağlanmasına öncelik verilmesi, pandemiden en çok etkilenen sektörleri destekleme tavsiyesinde bulunuyor.

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