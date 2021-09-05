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“Latin Amerika İçin En Az 540 Milyon Doz Aşı Daha Gerekiyor”

05.09.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verilere göre yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika ve Karayipler’de nüfusun yüzde 60’ının aşılanması için 540 milyon aşı daha gerekiyor

“Latin Amerika İçin En Az 540 Milyon Doz Aşı Daha Gerekiyor”

Pan- Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) verilerine göre yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika ve Karayipler’de nüfusun yüzde 60’ının aşılanması için 540 milyon aşı daha gerekiyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen 2,1 milyonu aşan can kaybıyla Corona virüsü kaynaklı ölümlerin (yüzde 46,8) neredeyse yarısının gerçekleştiği Amerika kıtası salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor.

Bugün itibarıyla 11 milyona yakın aktif vaka sayısıyla dünyadaki aktif vakaların yüzde 57,2’sinin Amerika kıtasında olması uzmanlara göre bölgede aşılamanın önemini arttırıyor.

“Bölgeye acil aşı gerekiyor”

İlk vakanın tespit edildiği 26 Şubat 2020’den bu yana 1 milyon 450 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Latin Amerika ve Karayipler aşılama oranı en düşük olan bölgeler arasında yer alıyor.

İki doz aşı olanların oranı Şili ve Uruguay’da yüzde 60'ın; Ekvador’da yüzde 50'nin üzerinde olsa da bölge ülkelerinin hemen hepsinde yüzde 35’in altında.

PAHO direktörü Carissa Etienne Latin Amerika’da iki doz aşısı tamamlanmayanların, nüfusun yüzde 75’ini oluşturduğunu; bölgedeki ülkelerin en az üçte birinde aşılama oranının yüzde 20’nin altında olduğuna dikkat çekiyor.

Aşıya erişimin en zor olduğu Orta Amerika ülkeleri Nikaragua, Honduras ve Guatemala’da aşılama oranlarının tek haneli rakamlarda olduğu ve Haiti’nin yüzde 0,1 aşılama oranıyla bölgede aşılanan kişi oranı en az ülke olduğu kaydediliyor.

PAHO yetkilileri 14 Ağustos’ta yaşanan depremden sonra birçok sağlık merkezinin zarar gördüğü Haiti ve son yılların en ağır krizlerinden birini yaşayan Venezuela’daki yetersiz sağlık sistemleri ve sosyopolitik sorunlar yüzünden aşılamada oldukça yavaş ilerlendiğini belirtiyor.

Salgına karşı yürütülen küresel mücadelede zincirin en zayıf halkalarından biri olarak değerlendirilen Latin Amerika ve Karayipler için PAHO gelişmiş ülkelerden acil aşı bağışı talebinde bulunuyor.

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