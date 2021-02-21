Latin Amerika Kadın İstihdamında 10 Yıl Geriye Gitti

Salgında ekonomisi yüzde 8 civarı küçülen Latin Amerika ve Karayipler’de krizden en fazla etkilenen kesimlerden biri de işsizlik oranı yüzde 22’yi aşan kadınlar oldu. Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC) İcra Sekreteri Alicia Barcena bölgedeki kadın istihdamının yüzde 46’ya düşerek kadın istihdamıyla mücadele konusunda en az 10 yıl kaybedildiğini belirtiyor. Barcena, Latin Amerika’nın çözmesi gereken başlıca sorunlar arasında yetersiz kadın istihdamı, aynı işi yapmalarına rağmen kadınlara ortalama yüzde 23,2 daha düşük ücret ödenmesi, pandemide çocuklarının ya da hastalanan aile fertlerinin bakımlarını üstlenmek için çalışmayı bırakan binlerce kadının ekonomik ve sosyal yardımlardan mahrum olması, kadınların teknolojiye erişimde yaşadıkları zorluklar ve kadın girişimcilere yönelik özel finansal desteklerin kısıtlı olmasını gösteriyor. Kadınların işgücüne katılım oranının en düşük olduğu Latin Amerika ülkesi yüzde 35,3’le Meksika olurken onu yüzde 36,1’le Peru ve yüzde 41,2 ile Şili ve Arjantin takip ediyor. Bölgede tespit edilen en yüksek işsizlik oranları ise sırasıyla yüzde 30,4 ile Kosta Rika, yüzde 24, 6 ile Kolombiya ve yüzde 14,9 ile Brezilya.

Bölgedeki kadın istihdamının yüzde 57’sinin ticaret (yüzde 22), üretim (yüzde 11), turizm(yüzde 9) ve ev hizmetleri (yüzde 11) gibi pandemiden en çok etkilenen sektörlerde yoğunlaşmış olması ve binlerce kadının aile fertlerinin bakımı için çalışmayı bırakmak zorunda kalması kadın işsizlik oranını arttıran ana nedenler arasında gösteriliyor. Alicia Barcena “Pandemi süreci bize hasta, yaşlı ve çocuk bakımının önemini ve bu hizmetlerin, sadece kadınların işlerinden feragat ederek üstlenmesi gereken bir sorumluluk olamayacağını gösterdi. Bakım meselesi bütün bir toplumun ödevi; herkesin elini taşın altına koyması ve toplumsal bir uzlaşı sağlanarak bu hizmetleri finanse etmenin yollarının bulunması gerekiyor” dedi. Barcena, “Biz ilk etapta pandemide işlerini kaybeden kadınlara acilen ayda 120 dolarlık bir fon sağlanmasını ve bölge hükümetlerinin kamu politikalarında kadınları korumaya ve istihdamı arttırmaya yönelik topyekün ve kalıcı değişikliklere gitmelerini ve 65 yaş üstü tüm kadınlara emekli maaşı bağlanmasını talep ediyoruz. Bütün yaşamları boyunca bizim bakımımızı üstlenerek bizi koruyup kollayan kadınlar bugün toplumun korumasına ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullanıyor.