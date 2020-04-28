“Latin Amerika Sağlık Sistemi Salgına Hazırlıksız Yakalandı”

Latin Amerika’daki 19 bin hastanenin verilerini takip eden ve sağlık sektörüne dair inceleme ve araştırmalar yapan Global Health Intelligence danışmanlık şirketinin kurucu direktörü Guillaume Corpart, VOA Türkçe’ye konuştu. Corpart, yaptığı değerlendirmede Latin Amerika’daki sağlık sisteminin salgının yarattığı ihtiyaçlara hızlı şekilde yanıt verebilmesinin önünde yapısal engeller olduğunu söyledi.
‘‘Yatak ve solunum cihazı sayısı kritik önemde’’
Corpart, Corona virüsü ya da benzeri bir salgında sağlık sistemlerinin ihtiyaçlara yanıt verebilmesi için en önemli iki değişkenin yatak sayısı ve solunum cihazı sayısı olduğunu; ancak Latin Amerika’da kişi başına düşen yatak sayısının gelişmiş ülkelerin dörtte birine karşılık geldiğini belirtti.
Corpart, yaklaşık 630 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika’da 21 bin 750 hastane, 50 bin ameliyathane ve 1 milyon yatak bulunduğunu, ancak bu sayıların salgının büyüklüğüne ve kişi başına düşen yatak sayısına bakıldığında Latin Amerika için yetersiz olduğunu ifade etti.
Hastanelerdeki solunum cihazı sayısında 2017 ile 2019 yılları arasında, Brezilya dışındaki bütün Latin Amerika ülkelerinde düşüş yaşandığını söyleyen Corpart, bölgedeki sağlık sisteminin ağır vakalara ve artan taleplere yanıt verebilme kapasitesinin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekti ve Latin Amerika’nın salgınla mücadeleye hazırlıksız yakalandığını ekledi.
“Küçük hastaneler salgına yanıt verme hızını olumsuz etkiliyor”
Ayrıca Latin Amerika’da gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla sayıda hastane bulunduğuna, ancak bu hastanelerin daha düşük yatak kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Corpart, bu durumun Latin Amerika sağlık sisteminin salgına hızlı bir şekilde yanıt vermesini zorlaştıracağını söyledi.
Corpart’a göre küçük hastanelerin yeni ekipman satın almak için yeterli mali gücünün olmaması, ülkede yeterli sayıda cihaz olsa bile bu ekipmanların ihtiyaç duyulan yerlere göre dağıtımının küçük hastaneler söz konusu olduğunda daha zor olması ve son olarak, hastane sayısı arttıkça salgınla mücadele için ihtiyaç duyulan ekipman sayısının, bütçenin ve personel sayısının artacak olması bölgenin yaşadığı bazı dezavantajlar.
Latin Amerika, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşadığı sosyoekonomik problemler ve yetersiz sağlık sisteminden dolayı yüksek risk taşıyan bölgeler arasında değerlendiriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 180 bin vakanın görüldüğü ve 9 bin kişinin hayatını kaybettiği Latin Amerika’da Nikaragua (%23), Honduras (%9.22), Meksika (%9.2), Haiti (%7.9) ve Brezilya (%6.8) yüksek ölüm oranlarıyla dikkat çekiyor.