“Latin Amerika Sağlık Sistemi Salgına Hazırlıksız Yakalandı”

Latin Amerika’daki 19 bin hastanenin verilerini takip eden ve sağlık sektörüne dair inceleme ve araştırmalar yapan Global Health Intelligence danışmanlık şirketinin kurucu direktörü Guillaume Corpart, VOA Türkçe’ye konuştu. Corpart, yaptığı değerlendirmede Latin Amerika’daki sağlık sisteminin salgının yarattığı ihtiyaçlara hızlı şekilde yanıt verebilmesinin önünde yapısal engeller olduğunu söyledi.

‘‘Yatak ve solunum cihazı sayısı kritik önemde’’

Corpart, Corona virüsü ya da benzeri bir salgında sağlık sistemlerinin ihtiyaçlara yanıt verebilmesi için en önemli iki değişkenin yatak sayısı ve solunum cihazı sayısı olduğunu; ancak Latin Amerika’da kişi başına düşen yatak sayısının gelişmiş ülkelerin dörtte birine karşılık geldiğini belirtti.

Corpart, yaklaşık 630 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika’da 21 bin 750 hastane, 50 bin ameliyathane ve 1 milyon yatak bulunduğunu, ancak bu sayıların salgının büyüklüğüne ve kişi başına düşen yatak sayısına bakıldığında Latin Amerika için yetersiz olduğunu ifade etti.