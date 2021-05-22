Latin Amerika Ülkelerinde Salgın Kaynaklı Can Kaybı 1 Milyonu Geçti

Latin Amerika ülkeleri ve Karayipler’de Corona virüsü salgını nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı 1 milyon kişiyi geçti. Salgın Bolivya’dan Brezilya’ya kadar hemen hemen tüm Latin Amerika ülkelerinde Corona virüsü salgını son derece ölümcül biçimde seyretmeye devam ediyor. Salgının en sert vurduğu Latin Amerika ülkelerinden biri olana Peru’nun başkenti Lima’da çok sayıda hastanın doluluk nedeniyle hastane koridorlarında hayatlarını kaybettikleri belirtiliyor. Brezilya’nın Amazon ormanları bölgesindeki Manaus şehrinde çok sayıda hasta oksijen tüpü sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybetti. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da vaka sayıları düşerken Latin Amerika’da sayılar hızla yükselmeye devam etti. Son aylarda Latin Amerika dışında dünyada vaka sayılarının hızla artıi gösterdiği tek yer Hindistan oldu. Mayıs ayında dünya üzerinde COVID-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 31’i Latin Amerika ülkeleri ve Karayipler’de görüldü. Bölgede dünya nüfusunun yüzde 8,4’ü yaşıyor. Uzmanlar bölgedeki yönetimlerin salgın konusundaki hazırsızlıkları ve aşı sıkıntısının vaka sayısı ve can kayıplarının yüksek olmasının asıl nedeni olduğunu belirtiyorlar.

Dünyada geçtiğimiz hafta Corona virüsü salgını nedenli en çok ölüm görülen 8 ülke Latin Amerika ülkeleri oldu. Meksika’nın önde gelen hastanelerinden birinde COVID-19 programı yöneticisi olan Dr. Francisco Moreno “Salgına hazırlanmak yerine, hastalığı küçümsedik ve tropikal sıcaklıklarının virüsü etkisiz hale getireceğini söyledik” diyerek hükümetin salgın yönetimini eleştiriyor. Brezilya salgının en kötü vurduğu ülkelerden biri oldu Brezilya’da yüksek can kayıpları nedeniyle cenaze defin işlemleri aksarken ülkedeki çok sayıdaki mezarlık alanında da genişletme çalışmaları yapılmak zorunda kalındı. Brezilya’da bugüne dek 446 binden fazla kişi Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya dünya genelinde ABD’nin ardından en çok ölüm görülen ikinci ülke oldu. Ancak Hindistan yakında bu iki ülkeyi de geride bırakacak gibi görünüyor. Brezilya’da son 24 saatte de salgın nedeniyle 2 bin 215 kişi hayatını kaybetti. Bu can kayıplarıyla birlikte de Latin Amerika ülkelerindeki toplam can kaybı sayısı 1 milkyon kişinin üzerine çıktı.