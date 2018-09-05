Latin Amerika ülkelerinden pasaport süresi dolan Venezuelalılara izin

Pek çoğu geçerli pasaporta sahip olmayan Venezuelalıların, pasaportlarını yenilemeleri ve resmi belgelerini temin etmeleri uzun zaman alıyor.

Pasaport süresi dolan Venezuelalılara ülkeye giriş izni verecek ülkelerin Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Meksika, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Venezuela'daki ekonomik kriz ve siyasi çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığınan göçmenlerin durumunun ele alındığı zirvenin ardından 11 Latin Amerika ülkesi, seyahat belgelerinin süresi dolmuş dahi olsa Venezuellalıların ülkelerine giriş yapmalarına izin vermeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Latin Amerika'daki 13 ülkenin temsilcilerinin bir araya geldiği zirvenin sonuç bildirgesinde, Venezuelalı göçmenlere destek için komşu ülkeler ve uluslararası örgütler arasındaki teknik iş birliğinin artırılması çağrısı yapılmış ve "Venezuela hükümetine vatandaşlarına nüfus cüzdanı, pasaport ve doğum belgesi gibi gerekli kimlik ve seyahat dokümanlarını sağlama çağrısı yapıyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Bildirge, Bolivya ve Dominik Cumhuriyeti dışında zirveye katılan 13 ülkenin 11'i tarafından imzalanmıştı.

Venezuela hükümetini destekleyen Küba ve Nikaragua ise zirveye temsilci göndermemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son 3 yılda ülkedeki ekonomik kriz, kıtlık ve siyasi çatışmalardan kaçan 2,3 milyon Venezuelalı komşu ülkelere göç etti.

Yüzde 100 bine ulaşan hiper-enflasyon ve para birimi pesodaki hızlı değer kaybı, insanların alım gücünü zayıflatırken tasarruflarını yok ediyor.

