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Latin Amerika ülkelerinden pasaport süresi dolan Venezuelalılara izin

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Latin Amerika ülkelerinden pasaport süresi dolan Venezuelalılara izin

Ekvador'un başkenti Quito'da bir araya gelen Latin Amerika ülkelerinden 11'i, pasaport süresi dolan Venezuelalıları ülkelerine kabul etmek konusunda mutabık kaldı.

BBC'nin haberine göre, Venezuela'daki ekonomik kriz ve siyasi çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığınan göçmenlerin durumunun ele alındığı zirvenin ardından 11 Latin Amerika ülkesi, seyahat belgelerinin süresi dolmuş dahi olsa Venezuellalıların ülkelerine giriş yapmalarına izin vermeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Pasaport süresi dolan Venezuelalılara ülkeye giriş izni verecek ülkelerin Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Meksika, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay olduğu bildirildi.

Pek çoğu geçerli pasaporta sahip olmayan Venezuelalıların, pasaportlarını yenilemeleri ve resmi belgelerini temin etmeleri uzun zaman alıyor.

Venezuela vatandaşlarının, pasaport almak için çoğu zaman rüşvet talebiyle karşılaştıkları ileri sürülüyor.

Venezuela hükümet ise gecikmelerden kayıt hizmetlerindeki "mafyaları" sorumlu tutuyor.

Latin Amerika'daki 13 ülkenin temsilcilerinin bir araya geldiği zirvenin sonuç bildirgesinde, Venezuelalı göçmenlere destek için komşu ülkeler ve uluslararası örgütler arasındaki teknik iş birliğinin artırılması çağrısı yapılmış ve "Venezuela hükümetine vatandaşlarına nüfus cüzdanı, pasaport ve doğum belgesi gibi gerekli kimlik ve seyahat dokümanlarını sağlama çağrısı yapıyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Bildirge, Bolivya ve Dominik Cumhuriyeti dışında zirveye katılan 13 ülkenin 11'i tarafından imzalanmıştı.

Venezuela hükümetini destekleyen Küba ve Nikaragua ise zirveye temsilci göndermemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son 3 yılda ülkedeki ekonomik kriz, kıtlık ve siyasi çatışmalardan kaçan 2,3 milyon Venezuelalı komşu ülkelere göç etti.

Yüzde 100 bine ulaşan hiper-enflasyon ve para birimi pesodaki hızlı değer kaybı, insanların alım gücünü zayıflatırken tasarruflarını yok ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Latin Amerika ülkeleri Venezuelalılar

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