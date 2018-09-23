Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikasına ilişkin yapılan açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikamız kapsamında Paraguay'la temaslarımızı ve işbirliğimizi arttırma yönünde adımlar atıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımız 73. BM Genel Kurulu marjında Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile New York'ta bir araya gelmiştir. Türkiye, Asuncion Büyükelçiliğimizin açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamlamış ve Armağan İnci Ersoy'u ilk Büyükelçimiz olarak belirlemiştir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikamız kapsamında Paraguay’la temaslarımızı ve işbirliğimizi arttırma yönünde adımlar atıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımız 73. BM Genel Kurulu marjında Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile New York’ta bir araya gelmiştir. Görüşmede Türkiye ile Paraguay arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda karşılıklı siyasi irade teyit edilmiştir. Türkiye, Asuncion Büyükelçiliğimizin açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamlamış ve Armağan İnci Ersoy’u ilk Büyükelçimiz olarak belirlemiştir. Paraguay tarafının da gerekli işlemleri yakın bir zamanda tamamlaması beklenmektedir."
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