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“Latin Amerika’da 28 Milyon Kişi İş Bulamıyor”

04.02.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Çalışma Örgütü’nün yayımladığı rapora göre her iki çalışandan birinin kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterdiği 660 milyonluk Latin Amerika ve Karayipler’de, yaklaşık 28 milyon işsiz

“Latin Amerika’da 28 Milyon Kişi İş Bulamıyor”

Dünya Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayımladığı rapora göre her iki çalışandan birinin kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterdiği 660 milyonluk Latin Amerika ve Karayipler’de, yaklaşık 28 milyon işsiz.

Bölgede pandemi öncesinde yüzde 8 olan işsizlik oranı bugün yüzde 9,6. 2020’de yüzde 6,8 küçülmeyle tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Latin Amerika’da, ekonomik krizin çalışma hayatına yansıması aynı yılın ikinci çeyreğinde 49 milyonluk istihdam kaybı olmuştu.

ILO raporu, Latin Amerika ekonomisinde geçen yıl başta inşaat sektörü (yüzde 16,7), ticaret (yüzde 9,1) ve ulaşım (yüzde 6,7) olmak üzere toplamda yüzde 6’nın üzerinde rekor bir büyüme kaydedilse de işsizlik oranında henüz pandemi öncesi oranlara ulaşılamadığını ortaya koyuyor.

“Kayıp istihdamın yüzde 93’ü kadınların çalıştığı işlerde”

2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana işsiz ordusuna 4 milyon Latin Amerikalı'nın daha katıldığı belirtilen raporda, 49 milyonluk istihdam kaybının 4,5 milyonluk kesiminin hala telafi edilemediği ve bu işlerin yüzde 93’ünün kadınların çalıştığı işler olmasına dikkat çekiliyor.

Geçen yıl kaydedilen rekor ekonomik büyümeye rağmen daha çok otel, restoran, ev hizmetleri ve bakım gibi hizmet sektöründe çalışan kadınların istihdamında olumlu bir gelişme kaydedilmediği ve kadın işsizlik oranının bir önceki yılla aynı oranda yani yüzde 12,4’te kaldığı belirtiliyor. Bu oran pandemi öncesi yüzde 9,7 idi.

Karantina sürecinde yaşlı ve hastaların bakımı ayrıca okulların tatil olmasından dolayı çocukların bakımını üstlenmek zorunda kalan kadınların omzuna ek yük bindiği ve kadınların bugün tüm bu sorumlulukları bırakarak iş hayatına dönmesinin birçok anlamda daha zor olduğu da belirtiliyor.

Raporda dikkat çekilen bir diğer kesimse pandemi öncesi işsizlik oranı yüzde 18 civarlarındayken bugün yüzde 21,4 olan 15 ile 24 yaş arasındaki genç işsizler. Gençlerin karşılaştığı zorluklar arasında tecrübe eksikliği, düşük ücret, kayıt dışı çalışma gibi sorunlar yer alıyor.

Her üç kişiden birinin yoksul, yedi kişiden birinin aşırı yoksul olduğu Latin Amerika’nın pandemiden ekonomik olarak en çok etkilenen bölgesi olduğu belirtiliyor. Geçen yıl yüzde 9,3’le dünyanın en yüksek enflasyonunun yaşandığı bölgede gündelik ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan birçok kişi kayıt dışı ekonomiye yöneliyor. ILO raporuna göre Latin Amerika’da çalışanların yüzde 49’u kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteriyor.

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